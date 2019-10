Suposto filho de Junno Andrade: 'Luto há 35 anos para estar ao lado dele'

O suposto filho de Junno Andrade, Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, de 35 anos, falou na última quarta-feira sobre o seu desejo de que seu possível pai reconheça a paternidade. Em vídeo enviado ao programa 'A Tarde é Sua', da Rede Tv, Eduardo pediu um exame de DNA.

“Estou meio baqueado. Luto há 35 anos para estar ao lado dele e para ter o reconhecimento. Já estive com ele, já conheci o prazer de estar do lado dele apesar de tudo o que aconteceu, da distância, de ter sumido e desaparecido de uma hora pra outra. Amo ele e espero que dê certo. Espero que a gente consiga fazer finalmente esse exame de DNA”, disse Eduardo, que divulgou uma imagem de quando tinha 12 anos e encontrou o atual namorado de Xuxa Meneghel.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Eduardo chegou a conviver com Junno na adolescência até seus 15 anos, quando Junno teria sumido. Em seguida, o rapaz tentou algumas reaproximações, porém parou de ir atrás do suposto pai a pedido da mãe. Ele só trouxe a história à tona novamente após a morte de sua mãe há dois anos.

Eduardo também já teria sido preso em uma boca de fumo suspeito de fazer parte de um roubo. Mas, segundo o rapaz, ele foi inocentado no processo e disse que estava no local apenas tentando tirar a mãe da dependência química.

Posicionamento de Junno Andrade

À coluna de Fábia Oliveira, Junno Andrade afirmou ter tido um breve romance com a mãe de Eduardo na adolescência. “Eu não cheguei a namorar a Isabel. A gente ficava. Depois eu o conheci. Ele passou uns três dias lá em casa com a gente, mas tinha um comportamento estranho e eu mandei ele logo de volta para a casa da mãe dele”, disse o ator.

Ainda na entrevista, Junno disse não acreditar que o rapaz deseja seu filho, mas que fará o exame de DNA. "Ele não se parece comigo. De qualquer forma, estou disposto da fazer o exame de DNA e resolver a questão. Se ficar comprovado que ele é meu filho, é claro que vou assumir", completou