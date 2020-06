Suposto nude de Trump que viralizou é uma obra de arte; entenda

Viralizou na noite de desta terça-feira (02) um suposto nude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, calma. Aqueles que ficaram traumatizados com a nada apetecedora imagem podem ficar tranquilos, afinal, trata-se de uma obra de arte - substantivo e não adjetivo.

O retrato íntimo na verdade é uma criação da fotógrafa inglesa Alison Jackson, que costuma fazer ensaios polêmicos que misturam realidade e fantasia. A ideia é criar uma fotografia usando sósias ou bonecos de cera colocando os "homenageados" em situações possivelmente reais. No caso do tal nude, por exemplo, "Trump" aparece retocando o tom alaranjado de seu bronzeamento.

A artista fez outras obras envolvendo o presidente americano, como uma colocando-o ao lado da Ku-Klux-Klan, grupo de supremacistas brancos, e mostrnado uma transa entre ele e a Miss México.

Outras personalidades retratadas por Alison são Bill Clinton, Marilyn Monroe e diversos integrantes da família real britânica - com direito a nude dos príncipes Harry e William.

Memes

Desavisados da inautenticidade do retrato, os internautas chocados com a imagem criaram diversos memes brincando com a situação e relatando o trauma com a cena.