Surto de covid-19 provoca fila de corpos à espera de cremação na Índia

O número de casos de covid-19 na Índia disparou em abril. Nesta segunda-feira (26), por exemplo, foram mais de 300 mil novos casos e 2,5 mil mortes por conta do vírus. O surto tem provocado fila de corpos à espera de cremações coletivas no país.

Além do alto número de vítimas fatais, também preocupa a falta de oxigênio e condições para o tratamento dos pacientes.

A capital, Nova Délhi é a cidade mais atingida, com 1.777 mortes em cinco dias. Uma imagem chocante publicada pelo jornal britânico "Sun" mostra vários corpos em fila no chão em um calor de 40° C no crematório Shubash Nagar, localizado na capital.

Parentes precisam colocar os corpos dos entes queridos em uma fila de cadáveres. Todos estão envoltos em mortalhas prontas para a cremação, alguns com flores penduradas no topo. Mais atrás, mais famílias carregando entes queridos são vistos esperando para entrar na fila.

Voluntários trabalham 24 horas por dia em cenas angustiantes, que muitas chamam de "esteira rolante da morte". A cena se frepete em cidades por toda a Índia, que enfrenta uma segunda onda devastadora de "tsunami" de infecções.

O médico emergencial de Delhi, Dr. Shaarang Sachdev, médico que trabalha na emergência de um hospital em Nova Délhi, disse ao Sky News:

"Esta pandemia é a pior que já vimos até agora. As próximas duas semanas serão um inferno para nós."

No total, o país aisático, o segundo mais populoso do mundo, registra quase 200 mil mortes pela Covid-19.