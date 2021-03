Surto de covid atinge maternidade em Maceió e 15 bebês são contaminados

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) da Maternidade Escola Santa Mônica, em Maceió (AL), foi interditada nesta segunda-feira (8) após 15 recém-nascidos apresentarem teste positivo para covid-19.

De acordo com a direção da maternidade, mais dois bebês estavam com suspeita de estarem infectados, mas tiveram seus exames negativos. O local foi isolado para atender os bebês que testaram positivo.

O surto foi detectado após dois recém-nascidos apresentarem os sintomas da doença causada pelo coronavírus. O estado de saúde dos bebês e os sintomas apresentados não foram divulgados.

De acordo com o Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde da maternidade, alguns bebês vieram de outros municípios e foram contaminados no trajeto, outros são filhos de mães que estavam com covid-19 e uma terceira parte foi contaminada na maternidade.