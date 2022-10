Susana Naspolini morreu de mãos dadas com a filha, afirma mãe da jornalista

O velório do corpo da jornalista Susana Naspolini) ocorreu nesta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. Do lado de fora do local da cerimônia, a mãe da repórter, Maria Dal Farra, comentou que Julia Naspolini, filha da comunicadora, não a deixou sozinha no hospital.

"Ela [Julia] ficou muito aturdida, muito agitada. Perdidinha, porque ela acompanhou a mãe no leito. Ela deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo. E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana", disse em conversa à Quem.

Maria ainda comentou que Julia iniciou os preparativos da papelada assim que a mãe faleceu e que continuou forte perante à família. "Quando ela viu que a mãe tinha falecido, disse: 'É, pessoal, vamos resolver os problemas agora'. Levantou e começou a ajudar todo mundo a fazer o que precisava. E ficou nessa atividade. Porque tinha muitas coisas para resolver no hospital", falou.

Mesmo sem os pais, Susana, que teve metástase no corpo, e o pai, Maurício Torres, ex-jornalista da Globo que teve falência múltipla de órgãos, a avó garante que a família vai cuidar da menina daqui em diante.

"A nossa família, a minha família particularmente, é muito próxima dela. Ela nunca perdeu os vínculos com Criciúma, com Santa Catarina [cidade natal de Susana]. As duas sempre foram para lá em qualquer oportunidade. Isso eu estou insistindo muito com ela: 'Julia, você perdeu a mãe, o pai, mas somos todos uma família. Conta sempre com isso", finalizou.