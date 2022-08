Suspeita de matar adolescente de 15 anos em assalto confessa crime

Uma das suspeitas de matar Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, durante uma tentativa de assalto no Campo Grande confessou o crime na noite desta terça-feira (2). Após ser capturada, a mulher que usava roupas pretas no momento do crime, foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento.

De acordo com a diretora do DHPP, a delegada Andréa Ribeiro, apesar de confessar participação no crime, a mulher não informou a autoria do disparo que atingiu e matou a estudante. Em depoimento, a suspeita, que não teve a identidade divulgada, afirmou apenas que houve um tiro acidental que passou de raspão pelo seu braço, a ferindo e em seguida acertando a vítima.

“Ela nega que tenha sido a autora dos disparos, mas temos elementos nas investigações, nos autos do inquérito policial que nos permitem afirmar que a suspeita aqui apresentada estaria andando armada desde o mês de junho nas imediações do Centro da Cidade”, aponta a delegada.

A arma do crime ainda não foi encontrada. Com base no estojo achado no local do assalto, a suspeita da Polícia Civil é de que seja uma pistola de baixo calibre, que atingiu a vítima com um único disparo.

Ainda de acordo com a delegada, a mulher possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador, ela seria uma usuária de drogas e costumava circular pelo Centro da Cidade.

Do DHPP, a mulher foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depois para o sistema prisional. A segunda suspeita do crime segue sendo procurada pela polícia.

A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro

Entenda o caso

A adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, que seguia para a escola, foi morta durante uma tentativa de assalto, a pouco metros da sede do Comando Geral da Polícia Militar.

Moradora do Corredor da Vitória e estudante do Colégio das Mercês, a adolescente estava acompanhada da mãe e da irmã quando foi abordada. Segundo informações iniciais, no meio da ação, uma das suspeitas, que carregava uma pistola calibre 653, colocou a arma no peito da vítima e disparou contra ela antes de fugir.

O crime aconteceu em frente ao Palácio da Aclamação, próximo ao Campo Grande. Cristal não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida, ainda com o uniforme da escola. A mãe e a irmã de Cristal não sofreram ferimentos e estão em casa.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 7h através do Cicom. Equipes do 18º BPM, unidade responsável pelo policiamento da região, foram até o local e já encontraram a estudante baleada.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Civil, que investiga o crime.

