Suspeita de participar de morte da morte de estudante tem passagens por roubo e tráfico

A suspeita presa por participação no assalto que terminou com a morte da estudante Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, já tem passagens por roubo e tráfico de drogas, mas respondia por liberdade, informou nesta quarta-feira (3) a Polícia Civil. A mulher foi presa na noite de ontem, no Subúrbio, horas depois do crime. Cristal foi morta quando ia para a escola, no Campo Grande, acompanhada pela irmã e pela mãe.

A polícia diz também que a mulher, que tem 31 anos, tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas expedido em março desse ano pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador.

Ela 2011, ela foi flagrada pela primeira vez traficando drogas em Salvador. Em 2015, ela foi presa pela 5ª Delegacia (Periper) por conta de roubos. Em 2017, ela foi encontrada com cocaína, quando foi levada para a 14ª Delegacia (Barra).

A polícia continua em buscas pela segunda envolvida na morte da estudante.

Suspeita confessou envolvimento

De acordo com a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a delegada Andréa Ribeiro, apesar de confessar participação no crime, a mulher presa ontem não informou a autoria do disparo que atingiu e matou a estudante. Em depoimento, a suspeita, que não teve a identidade divulgada, afirmou apenas que houve um tiro acidental que passou de raspão pelo seu braço, a ferindo e em seguida acertando a vítima.

“Ela nega que tenha sido a autora dos disparos, mas temos elementos nas investigações, nos autos do inquérito policial que nos permitem afirmar que a suspeita aqui apresentada estaria andando armada desde o mês de junho nas imediações do Centro da Cidade”, aponta a delegada.

A arma do crime ainda não foi encontrada. Com base no estojo achado no local do assalto, a suspeita da Polícia Civil é de que seja uma pistola de baixo calibre, que atingiu a vítima com um único disparo.

Ainda de acordo com a delegada, a mulher possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador, ela seria uma usuária de drogas e costumava circular pelo Centro da Cidade.

Do DHPP, a mulher foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depois para o sistema prisional. A segunda suspeita do crime segue sendo procurada pela polícia.

Cristal morreu com tiro no peito (Foto: Reprodução)

Entenda o caso

A adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, 15 anos, que seguia para a escola, foi morta durante uma tentativa de assalto, a pouco metros da sede do Comando Geral da Polícia Militar.

Moradora do Corredor da Vitória e estudante do Colégio das Mercês, a adolescente estava acompanhada da mãe e da irmã quando foi abordada. Segundo informações iniciais, no meio da ação, uma das suspeitas, que carregava uma pistola calibre 653, colocou a arma no peito da vítima e disparou contra ela antes de fugir.

O crime aconteceu em frente ao Palácio da Aclamação, próximo ao Campo Grande. Cristal não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida, ainda com o uniforme da escola. A mãe e a irmã de Cristal não sofreram ferimentos.

O corpo da estudante foi sepultado ainda ontem, no Cemitério Campo Santo.