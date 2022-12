Suspeita de ter cortado rosto de estudante em ônibus teria retornado à rodoviária

Seis dias após o ataque à estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, uma mulher afirma ter visto a suspeita de crime vagando pela rodoviária. A testemunha Luzinete da Silva contou que quando retornou ao terminal para comprar uma passagem de volta para Recife, no dia 5 de dezembro, viu a mulher novamente.

Em conversa ao jornal O Globo, a vendedora de roupas contou que se escondeu e tirou uma foto da suspeita. Ela se preocupa que a suspeita, que não foi detida, possa cometer outro ataque a outra pessoa em ônibus da rodoviária.

"Quando eu vi que era ela, fui atrás e disfarcei para conseguir tirar uma foto dela. Cheguei a entrar na loja em que ela estava, mas, quando ela percebeu que eu tirava foto, começou a me xingar. Disse até que eu pisei no pé dela e não tinha pedido desculpas, mas nem cheguei perto a ponto de pisar nela", contou.

Luzinete foi uma das pessoas que ajudou a estudante no momento em que percebeu que estava com o rosto cortado. A vendedora afirmou que já tinha desconfiado do comportamento da suspeita durante a viagem entre Salvador e Recife, principalmente após a vítima começar a chorar e ela ter agido com frieza na situação.

A testemunha ainda contou que desconfia que ela esteja vivendo em rodoviárias e realizando crimes em vários locais. "Ela está tomando banho, comendo e dormindo na rodoviária. Parece que está fazendo turismo, vai para um lugar, apronta, e depois vai para outro. Ela comprou uma bolsa nova, então ela tem dinheiro. No terminal, durante o tempo que segui ela, vi que estava perambulando, e quando se cansava, ela se sentava por lá", explicou.

A Polícia Civil alegou que ainda aguarda os laudos periciais e que a investigação segue em andamento.