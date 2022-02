Suspeito abandona carro com 106kg de maconha e foge a pé após perseguição na BR-324

Um homem abandonou um veículo Fiat/Pálio com 106,5 quilos de maconha após ser alvo de uma perseguição policial, na noite da última quinta-feira (17), BR-324. A perseguição foi iniciada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Simões Filho, localizado no Km 604 da rodovia. Em nota, a PRF informou que, por volta das 20 horas, policiais que faziam fiscalização de combate a criminalidade desconfiaram de um veículo Fiat/Pálio que trafegava de maneira suspeita pela via. A equipe decidiu abordar o carro, porém o motorista não obedeceu à ordem de parada dada e empreendeu fuga executando manobras perigosas e colocando em risco os demais usuários da rodovia.

"O acompanhamento tático se prolongou por alguns quilômetros. Em determinado momento, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé", informou a PRF, por meio de nota. Dentro do Pálio foram encontrados 106,5 quilos de maconha, acondicionadas em 171 tabletes, já prontas para comercialização. A droga apreendida causou um prejuízo de R$ 231 mil ao narcotráfico.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil, para registro do crime e demais procedimentos cabíveis. As buscas prosseguem na tentativa de capturar o traficante.