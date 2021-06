Suspeito anuncia assalto à fiéis, mas acaba morrendo após oração de pastor

Um homem morreu após anunciar assalto a um grupo de religiosos que estavam orando em um monte, em Ribeirão das Neves (MG), na noite deste sábado (5). As infomações são do G1.

A Polícia Militar de Minas informou que ele e um outro suspeito abordaram quatro fiéis que estavam fazendo um ritual de oração.

Enquanto ele anunciava o assalto, o pastorfez uma oração para o suspeito. Neste momento, o assaltante teve um mal súbito e morreu na hora. O outro suspeito conseguiu fugir em direção a um matagal.

A polícia foi chamada ao local pelo pastor e por os outros fiéis.

A equipe da perícia técnica da Polícia Civil esteve no local da morte para realização dos primeiros levantamentos. As investigações estão em andamento para identificação e prisão do segundo suspeito do roubo.