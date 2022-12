Suspeito de assalto é preso em flagrante após atirar em vítima no Santo Antônio

Um homem que fazia assaltos no bairro do Santo Antônio Além do Carmo foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (15). Ele estava armado e chegou a atirar contra uma das vítimas.

Policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar faziam rondas na área quando flagraram a ação. Os policiais agiram e atiraram no suspeito. Segundo a PM, ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde permanece internado.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver. A vítima, que não se feriu, acompanhou a guarnição para registrar o fato na Central de Flagrantes, onde a arma também foi apresentada.