Suspeito de atacar ex com um punhal presta depoimento na delegacia e é liberado

O homem apontado como o agressor de Iolanda Gomes, de 49 anos, compareceu à delegacia nesta quinta-feira (9) para prestar depoimento e foi liberado logo em seguida. Ele é suspeito de atacar a ex-companheira com um punhal na cidade de Candeal, no nordeste do Estado.

A vítima, que levou mais de 20 pontos no braço direito, relatou estar inconformada pelo seu agressor ter sido liberado. "Meu sentimento é de injustiça, porque um homem desse quase me matou e no final a Justiça não prendeu ele", disse Iolanda, em entrevista à TV Subaé.

Ela ainda contou se sentir insegura com o ex estando em liberdade. "Não me sinto segura de jeito nenhum, não é à toa que não estou na minha casa, estou morando com parentes. Minha liberdade acabou enquanto ele não for para a cadeia", desabafou.

"A Justiça foi muito lenta comigo. Prestei depoimento sexta-feira [3]. Oito dias depois é que vão ouvir testemunhas? Oito dias depois que vai pedir mandado de prisão? Estou arrasada com isso", desabafou Iolanda. "Ele quase decepou meu pescoço, só não decepou, porque coloquei o braço. Agora mais do que nunca vou lutar para colocar ele na cadeia", disse.

Segundo Ludmila Andrade, delegada substituta da Polícia Civil de Candeal, Valdoelson Oliveira Silva, de 46 anos, se apresentou voluntariamente na delegacia, acompanhado do seu advogado, e confessou o crime. A responsável pelo justificou a liberação do suspeito afirmando que não há mandado de prisão contra ele.

"Ainda está sob investigação para saber se há necessidade ou não [da prisão], se há provas que façam caber a preventiva. As oitivas das testemunhas serão amanhã [sexta-feira, 10]", comentou.

Uma medida protetiva de urgência foi decretada em favor da vítima, disse ainda a delegada. Ela também informou que esta é a primeira denúncia contra o homem e que o casal esteve em relacionamento durante quatro anos.