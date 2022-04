Suspeito de ataque em metrô de Nova York é preso e será julgado por ataque terrorista

O suspeito de cometer o ataque a uma estação de metrô no Brooklyn, em Nova York, foi preso na manhã desta quarta-feira (13). Frank James, de 62 anos, foi acusado de ato terrorista e poderá ser condenado à prisão perpétua.

Frank teria cruzado a fronteira da Pensilvânia com Nova York para realizar o violento ataque ao metrô na última terça-feira (12), trazendo consigo uma sacola cheia de armas, incluindo machados, spray de pimenta, botijões de gás e uma pistola 9mm. Ele agora enfrenta uma acusação federal de terrorismo, que inclui a violência a bordo de um transporte de massa.

"Meus colegas nova-iorquinos, nós o pegamos. Nós o pegamos", disse o prefeito Eric Adams em entrevista coletiva. "Vamos proteger as pessoas desta cidade e prender aqueles que acreditam que podem trazer terror aos nova-iorquinos."

Imagens de uma câmera de segurança mostram Frank caminhando em direção ao metrô pouco antes de realizar o ataque. A polícia diz que ele pegou um trem com destino a Manhattan e fez oito paradas antes de colocar uma máscara de gás, detonar bombas de fumaça e abrir fogo dentro do vagão lotado e na plataforma da estação.

(Reprodução/NYPD)

À emissora CBS, a polícia disse que o suspeito atirou em dez pessoas e feriu outras 13. Ninguém foi morto, e todos os ferimentos de bala foram na parte inferior do corpo. A polícia também diz que James desapareceu após o ataque.

Os investigadores encontraram a arma que ele usou e descartou depois que ela emperrou no meio do tumulto. Foi localizada também a bolsa repleta de armas, nela, havia uma chave que levou a polícia a uma van que Frank havia alugado na Filadélfia, facilitando a identificação do suspeito.

Ele foi detido no bairro de East Village, em Manhattan, depois que ele foi visto por pessoas que o reconheceram de cartazes de procurado e informaram sua localização às autoridades. A comissária de polícia Keechant Sewell afirmou em entrevista coletiva que James já teve outras nove prisões anteriores em Nova York e três em Nova Jersey.

As investigações agora seguem para identificar qual teria sido a motivação dos crimes. Publicações feitas por Frank James no YouTube e outras mídias sociais podem revelar suas intenções.

Frank comparecerá ao Tribunal Federal do Brooklyn na quinta-feira (14). Se ele for condenado, ele pode pegar prisão perpétua.