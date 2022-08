Suspeito de atear fogo no corpo da companheira na Boca do Rio morre no HGE

Um homem suspeito de atear fogo no corpo da companheira durante uma briga no bairro da Boca do Rio morreu na madrugada desta quarta-feira (17). Ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), sob custódia, desde o dia do crime, no último dia 8.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve nome divulgado, também ficou ferido ao atacar a vítima, uma mulher de 34 anos. Ela continua internada.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na rua Pinto de Aguiar de Baixo. No local, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e os conduziu ao hospital.

A ocorrência foi apresentada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi formalizada.