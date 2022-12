Suspeito de atirar em mãe e filho após confusão por xixi se apresenta e é liberado

O suspeito de atirar em mãe e filho em meio a uma confusão causada por xixi, em Ilhéus, se apresentou à polícia na quinta-feira (8) e foi liberado depois de ser ouvido.

O homem estava acompanhado do advogado. Como não houve flagrante e não há mandado de prisão, ele não foi preso. A arma usada no crime foi apreendida e deve passar por perícia.

O crime aconteceu na madrugada de terça (6). Dois homens que estavam em um bar saíram para fazer xixi na rua, urinando em frente ao imóvel das vítimas, segundo a TV Bahia.

O jovem de 18 anos estava com um amigo sentado na calçada e presenciou a cena, reclamando. Houve início uma discussão.

Um terceiro homem, que também estava no bar, viu a cena, foi até o carro pegar uma arma e voltou atirando. O rapaz foi baleado no pescoço. A mãe dele, que tentou defendê-lo, foi ferida no braço e no abdômen.

Mãe e filho foram socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau,, onde seguem internados. Outras quatro pessoas também ficaram feridas na confusão, segundo a Polícia Militar, mas não há mais detalhes sobre elas.