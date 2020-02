Suspeito de atropelar e matar grávida e marido no Imbuí é preso em flagrante

José Pereira da Silva Neto, de 38 anos, foi autuado em flagrante na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após assaltar um veículo no bairro do Costa Azul, fugir de uma perseguição policial e matar duas pessoas atropelas na manhã de sábado (1º), no bairro do Imbuí, em Salvador, segundo informações confirmadas neste domingo (02) pelo CORREIO.

As vitimas do acidente são Luiza Santana Silva, 49, que estava grávida, e seu esposo, Edvaldo dos Santos Silva, 54. Luiza morreu no local com o impacto do acidente. Já seu esposo, ainda foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O CORREIO apurou que José possui algumas passagens pela polícia. Dentre elas, está uma datada em 29 de novembro de 2015, quando foi conduzido por policiais para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), após tentar fugir de uma blitz e colidir o veículo em que estava, que constava restrição de roubo. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por roubo duplamente qualificado, formação de quadrilha e receptação.

A segunda passagem de José Pereira pela polícia foi por tráfico de drogas e troca de tiros com policiais militares.



À época, policiais da 39ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM) foram informados de que haviam homens armados trancando drogas numa comunidade conhecida como Inferninho. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros e, durante as buscas, encontraram, José escondido numa casa portando dez unos de cocaína. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier