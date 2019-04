Suspeito de balear homem em ponto de ônibus no Canela é preso

O acusado de uma tentativa de assalto que terminou com um baleado em um ponto de ônibus do Canela foi preso na noite desta quarta-feira (14) por policiais da 41ª Companhia Indendente de Polícia Militar (Federação). O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi detido um dia depois do crime. Ele será apresentado pela Secretaria da Segurança Pública às 11h desta quinta-feira (25).

Luís Daniel Carvalho Souza, 41 anos, foi baleado no rosto no crime, na manhã da terça, na Rua Padre Feijó. A vítima, que foi abordada por um bandido enquanto aguardava em um ponto de ônibus, se negou a entregar a mochila com os pertences. Luís foi atingido por um tiro que entrou na lateral direita do rosto, transfixou e saiu pela esquerda.

Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) em uma viatura da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra), que passava pelo local e encontrou Luís ensanguentado. Os PMs relataram que chegaram a avistar o assaltante - que estava a pé - fugir.

Em um vídeo ao qual a reportagem teve acesso, feito logo após a tentativa de assalto, o homem aparece consciente, sentado no banco do ponto de ônibus, já baleado, e tentando explicar a outras pessoas o que havia acontecido. Entre os pertences de Luís, estavam celular, relógio e notebook. Nada foi levado. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no HGE, o crime ocorreu por volta de 6h45, em frente à Creche da Ufba.

O crime não surpreendeu aos moradores e pessoas que frequentam a região. De acordo com estudantes e moradores, o tempo de esperar o coletivo, ali, na Rua Padre Feijó, entre os bairros da Graça, Canela e Federação, é sempre um momento de tensão. Segundo alerta os cartazes, os roubos são registrados com regularidade: "dia sim, dia não".