Suspeito de envolvimento em roubo de bar no Imbuí é preso

Um homem acusado de roubar estabelecimentos comerciais no bairro do Imbuí foi preso na quinta-feira (19), por policiais da 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio, em Porto de Sauipe.

O suspeito foi encontrado com o celular roubado e o carro que utilizou para cometer o crime.

O crime ocorreu em março deste ano e foi realizado por pelo menos 15 homens. O preso foi responsável por transportar os parceiros de crime no dia do assalto. Ele estava escondido na casa de parentes em Sauipe.

Com o indivíduo, foram encontrados um celular Motorola azul, com restrição de roubo fruto do assalto à empresa, e um macaco hidráulico – que, segundo declarou ele em depoimento, seria utilizado em estouro de caixas eletrônicos.

O preso foi levado para a carceragem da DT, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Os outros envolvidos no crime já foram identificados e seguem sendo procurados pelos policiais civis.