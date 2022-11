Suspeito de envolvimento na morte de investigador é preso

Um homem de 43 anos, suspeito de envolvimento na morte do investigador de polícia Fábio Malvar, se apresentou à polícia. Ele teve mandado de prisão temporária cumprido, nesta quarta-feira (2).

Segundo informações da Polícia Civil, o mandado é referente a uma tentativa de homicídio ocorrida em junho. A polícia informou que durante interrogatório, ele confirmou que estava no local no momento do crime, mas negou participação na morte do investigador. No entanto, dados de inteligência analisados pelo DHPP contradizem sua versão.

O homem se apresentou espontaneamente na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. Ele já havia sido preso pelo crime de roubo, em 2015, chegou a ser condenado, mas responde em liberdade. Ele está custodiado em uma unidade policial de Salvador.

Três suspeitos de terem participado da morte de Fábio foram mortos pela polícia em duas operações, em Coaraci, e em Salvador, na região da praia de Cantagalo.

Relembre o caso

O investigador da Polícia Civil, Fábio Malvar de Moraes, 55 anos, morreu no dia 23 de outubro, após trocar tiros com suspeitos, no bairro da Calçada. Em nota, a corporação informou que o investigador, que era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), tinha acabado de sair da unidade, acompanhado de outro policial, quando avistou três homens em atitude suspeita, na Rua Nilo Peçanha, e os abordou. O trio resistiu e houve troca de tiros.

A nota da Polícia Civil informou ainda que Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida.