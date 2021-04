Suspeito de envolvimento na morte de policial civil é preso na Soledade

A polícia prendeu, nesta sexta-feira (16), um homem suspeito de envolvimento na morte do policial civil Joel dos Santos de Jesus. O policial, de 49 anos, foi assassinado na última segunda-feira (12), no bairro de Santa Mônica. O suspeito de envolvimento no crime foi preso no bairro da Soledade. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre ponto 40, 28 munições, R$ 127, um celular e um relógio roubado.



O acusado foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e munições. O nome do homem não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública.

A prisão ocorreu durante ação integrada dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). De acordo com a polícia, o homem confessou a participação na morte de Joel dos Santos.

“Ele foi responsável por ajudar na fuga de outros quatro comparsas, envolvidos no crime”, explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro. Segundo a delegada, o homem tem passagens pela polícia por tráfico e usa tornozeleira eletrônica.



Durante a ação, outro homem foi flagrado com 48 porções de maconha. Ele também vai responder por tráfico. De acordo com o diretor em exercício do Depom, delegado Augusto Eustáquio, as investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos na morte do policial civil.



Os dois presos estão à disposição do Poder Judiciário e devem passar por audiência de custódia. O material apreendido com eles será encaminhado para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). “Solicitamos à Justiça a conversão do flagrante em prisão preventiva”, ressaltou Eustáquio.