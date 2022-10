Suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom é solto após fiança de R$ 15 mil

Suspeito de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, foi solto nesta sexta-feira (21) após pagar fiança de R$ 15 mil. Ele cumpre prisão domiciliar em Manaus (AM).

O suspeito está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, segundo a Agência Brasil. Ele teve ainda o passaporte apreendido.

A soltura de Colômbia foi determinada no último dia 6 de outubro pelo juiz federal Fabiano Verli. Ele estava preso por uso de documento falso, mas a Polícia Federal apontou a suspeita de ele ter sido mandante das mortes, ocorridas em junho.

Durante as investigações, Colômbia se apresentou, no início de julho, espontaneamente à Polícia Federal dizendo que tinha como objetivo esclarecer informações que estavam sendo divulgadas a respeito do nome dele e de sua relação com o crime e com o tráfico de drogas.

Na ocasião, ele apresentou um documento falso e foi preso. As investigações apontaram, depois, que ele era suspeito de envolvimento nas mortes. Em depoimento à PF, Colômbia negou qualquer participação no crime.

Bruno e Dom foram assassinados no começo da manhã de 5 de junho, quando trafegavam pelo rio Itaquaí, ao lado da terra indígena Vale do Javari, rumo a Atalaia do Norte (AM).