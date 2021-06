Suspeito de estelionato em São Paulo é preso em Tucano, no interior da Bahia

Um homem, de 43 anos, foi preso na última sexta-feira (18), no distrito de Jorro, na zona rural de Tucano. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto e é acusado de estelionato.



As investigações foram realizadas pela Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha. De acordo com as investigações, o homem teria usado documentos falsos para a compra e venda de terrenos. O golpe foi aplicado em São Paulo, no ano de 2008.



“Mais de dez pessoas foram vítimas do estelionatário”, informou o titular da delegacia de Euclides da Cunha, delegado Vitor Tenório Lima.



Após o cumprimento do mandado, expedido pela comarca de São Paulo, o suspeito está à disposição da Justiça. Uma equipe da Guarda Municipal de Tucano deu apoio na captura do homem, que foi submetido a exame de lesões corporais.