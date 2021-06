Suspeito de estuprar a própria namorada em Pernambuco é preso na Bahia

Um homem de 36 anos foi preso na segunda-feira (31) em Euclides da Cunha, na Bahia, acusado por um estupro no estado de Pernambuco. Ele tinha um mandado de prisão em aberto que foi cumprido por uma equipe da delegacia da cidade.

O suspeito foi localizado após informações repassadas à Polícia Militar de Pernambuco. “Ele é acusado de ter estuprado a namorada no ano de 2014, no município de Lagoa Grande, comarca responsável pela expedição do mandado”, explicou o coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), delegado Paulo Jason Mello Falcão.

O homem já havia sido preso antes pelo mesmo crime e também por cárcere privado, ambos em 2013, em Euclides da Cunha. “Ele ficou recluso por quase dez anos e, em 2020, foi liberado pela Justiça, mas vinha respondendo em liberdade pelo estupro da namorada”, acrescenta o delegado.

O suspeito passou por exame de lesões corporais e fica à disposição da Justiça.