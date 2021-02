Suspeito de estuprar dançarino, Anderson, do Molejo, vai prestar depoimento

Após vir à tona a denúncia de estupro feita por um cantor de dançarino, o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, terá que prestar depoimento na delegacia. Segundo a revista Quem, o rapaz seria empresariado por Anderson, e ele teria sido violentado em um quarto de motel no fim do ano passado.

A polícia afirmou À revista na manhã desta quinta-feira (4) que o cantor será chamado a prestar depoimento. "As investigações estão em andamento em uma delegacia do Rio. O cantor será chamado para prestar depoimento na delegacia. Os agentes aguardam o resultado do boletim médico do hospital para verificar se houve ato sexual, e vão requisitar imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento onde teria acontecido o fato e ouvir testemunhas. Os policiais também vão coletar objetos e elementos que estejam relacionados ao caso para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido", afirma a assessoria da polícia.

Por meio de nota divulgada na terça-feira (2), a defesa de Anderson se manifestou: "O cantor foi surpreendido, assim como todos, com o que foi veiculado na imprensa na data de hoje, não tendo qualquer conhecimento acerca do publicado em redes sociais ou mesmo em sede policial, vez que não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência".