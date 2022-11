Suspeito de estuprar e matar mulher no Ceará é preso após se esconder na Bahia

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, nesta quarta-feira (9), um homem suspeito de matar e estuprar uma mulher. O suspeito foi detido em Sítio Camaratu, situado no município de Abaré, na Bahia.

Em maio, o corpo da vítima, de 26 anos, foi encontrado em um terreno com sinais de asfixia e crime sexual, na cidade cearense de Jardim. Após exames periciais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a Polícia Civil identificou a autoria do crime.

Juscier dos Santos Guedes, de 50 anos, que era companheiro da tia da vítima, foi identificado como o autor e teve o mandado de prisão preventiva expedido.

Com o trabalho das equipes de inteligência policial, foi possível identificar o paradeiro de Juscier, que estava escondido na Bahia. O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi capturado por policiais civis cearenses. O inquérito policial foi finalizado e remetido à Justiça.