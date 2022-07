Suspeito de estuprar estudante em Ondina foi solto após cometer o mesmo crime

O suspeito de estuprar uma estudante de 20 anos em Ondina já tinha passagem pelo mesmo crime e foi solto durante a pandemia - uma orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2020 recomendou revisão de prisões provisórias para vários casos. O homem foi identificado como Everton Pereira dos Santos Silva e fez pelo menos seis vítimas de estupro e estupro tentado, segundo a polícia.

O delegado Nilton Borba, da 7ª Delegacia, disse que já pediu a prisão do suspeito. "Já foram solicitadas as medidas cautelares de pedido de prisão com relação a ele. Todo contigente da polícia está aí na busca desse estuprador para prendê-lo. Temos em torno de seis vítimas já identificadas e temos suspeita que pode ter mais vítimas. Algumas com estupro consumado e outras por tentativa", explicou ele à TV Bahia.

Ele disse que o homem cometeu vários crimes desde que foi solto. "A partir da identificação, estamos levantando a vida pregressa dele minuciosamente, mas temos informação que ele já cumpria pena no sistema prisional por conta de um estupro ocorrido alguns anos atrás. Teria sido libertado por conta da covid, alguns presos foram liberados por contra da pandemia, e dentre esses presos, ele. Em liberdade, ele cometeu esses crimes bárbaros, hediondo, estupro consumado, estupro tentado, roubo de celular", elencou.

O delegado comentou também a possibilidade de o suspeito ter premeditado o crime, observando a rotina da vítima. A jovem disse à polícia que ele citou o nome de um tio dela, que é uma pessoa conhecida em Salvador.

"Isso tudo estamos apurando. Ele realmente falou o nome do tio da vítima", disse. "Pode ser que nessas andanças dele para esse centro ele tenha visualizado a vítima, visto que saia cedo pra escola, e pode ter premeditado o estupro", acrescentou.

Segundo Borba, equipes de várias unidades policiais estão na busca do estuprador, considerando uma prioridade prendê-lo o quanto antes. "Esteve na iminência de ser preso algumas vezes", afirmou. O suspeito teria sido visto hoje na Cidade Baixa.