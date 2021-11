Suspeito de estuprar mulher após falsa sessão espiritual é preso na Bahia

Um homem de 29 anos foi preso por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Remanso, no norte da Bahia, na quinta-feira (25), por suspeita de ter violentado sexualmente uma mulher durante uma simulação de uma sessão espiritual com ela.

A ação policial, que ocorreu no Dia Internacional de Não Violência Contra a Mulher, foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, ele a induziu a se embriagar com uma bebida alcoólica e, em seguida, a estuprou. A vítima foi encontrada por familiares logo após a violência, ainda nua, na casa do autor.

O suspeito foi custodiado na DT de Remanso, onde está à disposição do Poder Judiciário. O caso correrá em segredo de Justiça, em razão da natureza do crime.

O homem foi autuado pelo crime de violação sexual mediante fraude.