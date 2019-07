Suspeito de furtar mercado é baleado na mão e espancado no Vale das Pedrinhas

Suspeito de furtar produtos em supermercado, Cláudio Bandeira de Oliveira, de 43 anos, foi baleado nas mãos e espancado por populares na tarde de quinta-feira (18), na Rua Ipiranga, no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador.

Cláudio foi socorrido pela Polícia Militar e encontra-se no centro cirúrgico do Hospital Geral do Estado (HGE). Não há mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, os policiais informaram que receberam um chamado para atender a ocorrência no local, onde um homem estaria detido por supostamente ser o autor de furtos em um mercado.

Ainda conforme o boletim, ao chegarem no local, os policiais não encontraram mais Cláudio. A informação foi de que ele teria sido liberado e, mais adiante, espancado por populares. Os policiais prestaram o socorro levando-o à unidade de saúde.

De acordo com a PM, policiais da 40ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/Nordeste de Amaralinha) realizavam rondas quando foram acionados pela central telefonônica da polícia com informações de que havia um homem ferido vítima de espancamento no local.

Ainda de acordo com a PM, a equipe socorreu o suspeito ao HGE e, segundo relatos de populares no local, a vítima estaria cometendo furtos na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 28ª Delegacia do Nordeste de Amaralina vai investigar as agressões contra a vítima. "As informações preliminares dão conta que ela foi agredida após ser apontada como autor de furtos em um mercado na região". disse a polícia.