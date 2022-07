Suspeito de furtar R$ 3 mil em alumínio em Alagoinhas é preso

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante depois de furtar um botijão de gás e utensílios domésticos em uma casa de Alagoinhas, no interior baiano. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de participar do furto de R$ 3 mil em alumínio de um depósito de sucatas, no último dia 5.

O suspeito foi preso depois que o dono da casa furtada, que fica no bairro Teresópolis, chamou a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

O preso é suspeito ainda por outros crimes. “Ele também é investigado por subtrair placas de energia e ferramentas de uma escola na cidade, no último dia 10", acrescenta o delegado titular da especializada, Antônio Alvaro Schramm.

Autuado por furto, o homem confessou os crimes e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça. “Seguimos com as investigações para localizar os objetos furtados, que foram repassados em um ponto de venda de drogas”, finaliza o delegado.