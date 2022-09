Suspeito de gerenciar o tráfico de drogas em Pirajá é morto em confronto com a PM

Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro de Pirajá, em Salvador, for morto em confronto com a Polícia Militar na tarde de terça-feira (27).

Informações repassadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) davam conta de quem um grupo, com cerca de 10 criminosos, portava armas na região da Rua da Represa.

No lugar apontado pela denúncia, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos. “Houve revide e, após confronto, percebemos que um dos suspeitos, envolvido com o tráfico de drogas foi atingido. Socorremos o criminoso para o Hospital do Subúrbio, mas ele não resistiu”, contou o comandante da 9ª CIPM, major Elison Santos Oliveira.

Durante a ação foram aprendidos uma metralhadora, 130 pinos de cocaína e 82 trouxinhas de maconha que estavam com o suspeito.

Todo o material foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.