Suspeito de homicídio é preso horas após o crime na Ilha de Itaparica

O autor de um homicídio ocorrido em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, na noite de segunda-feira (28), foi preso em flagrante por policiais militares da 5ª CIPM horas após cometer o crime.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito estava no Mercado Municipal de Itaparica com a namorada e, após uma garrafa ser arremessada na direção do casal, ele disparou seis tiros contra a vítima, um homem de prenome Valdiney. O autor fugiu em um táxi do local do crime.

O suspeito foi localizado por volta da 21h, quando uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) realizava rondas na Rua da Rodagem, em Mar Grande, e se deparou com dois homens brigando no meio da rua.

Com a aproximação da viatura, um dos envolvidos se identificou como um sargento da PM, e solicitou o apoio dos colegas informando que estava tentando conter o autor de um crime e que o suspeito estava em posse de um revólver calibre 38.

O policial militar, que estava de folga, seguiu no encalço do criminoso sem que ele percebesse. Ao chegar nas proximidades da sede da 5ª CIPM, em Mar Grande, o sargento da PM fez a abordagem, porém o suspeito apresentou resistência e, na sequência, chegou a viatura efetuando a prisão.

A apresentação do criminoso foi feita na 19ª delegacia territorial de Itaparica.