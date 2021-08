Suspeito de homicídios troca tiros com a polícia em Feira de Santana e acaba morto

Um homem suspeito de cometer diversos homicídios em Feira de Santana, na Bahia, foi morto a tiros após reagir a prisão e disparar contra os policiais nesta quinta-feira (26).

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município cumpriam um mandado de prisão na Rua L do Conjunto Conder Alto do Rosário.

Ao se aproximarem, os policiais foram recebidos a tiros pelo criminoso. Com o revide, o suspeito acabou alvejado. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o homem, foram encontrados uma pistola Luger HS-9mm, com seletor de rajadas e um carregador com capacidade para 30 munições. O material apreendido foi encaminhado para a DRFR.