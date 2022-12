Suspeito de liderar organização criminosa é preso em Mata de São João

O suspeito de liderar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídio, corrupção de menores e roubo a banco foi preso, na noite deste sábado (17), em Mata de São João. Segundo a polícia, ele costumava postar fotos exibindo armas nas redes sociais.

O homem foi preso por equipes da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata de São João), na noite de sábado (17). Uma submetralhadora, munições e drogas foram apreendidas com o criminoso.

Segundo a PM, os militares faziam patrulhamento na localidade de Caboré, quando perceberam um homem armado, entrando no condomínio Alto das Mangueiras. As equipes se aproximaram e o criminoso, quando percebeu, atacou com disparos de arma de fogo.

Os PMs continuaram com a incursão e o traficante se escondeu no 4° andar de um dos edifícios do condomínio. Para evitar confronto e a possibilidade de colocar em risco os moradores, os militares iniciaram o processo de negociação. Com apoio de guarnições da 36ª CIPM e, após a chegada de familiares do criminoso, ocorreu a rendição.

O traficante, a arma, munições e 35 pinos de cocaína foram apresentados na 36ª Delegacia Territorial (DT), em Dias D'Ávila.