Suspeito de liderar tráfico de drogas é morto pela PM na Engomadeira

Apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas na Engomadeira, Marcio Silva dos Santos, 34 anos, foi morto pela Polícia Militar na manhã deste sábado (21).

Conhecido como Barraco ou Cavalo, ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico e era considerado um dos principais alvos da polícia da Bahia, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

(Foto: Divulgação)

Ele foi localizado no bairro da Engomadeira em uma ação do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), com apoio de outras unidades da PM. Segundo a SSP, durante o cerco da política ele usou uma pistola calibre 9mm para reagir. Houve troca de tiros e Marcio foi baleado. Socorrido para o Hospital Roberto Santos, acabou morrendo.

"A localidade já está ocupada por efetivo da Patamo. Essa ocupação é um protocolo preventivo que sempre realizamos quando algum criminoso de alta periculosidade morre em confronto com a polícia. Com a presença das unidades, não só tranquilizamos a população, mas também evitamos qualquer tipo de retaliação por parte de comparsas", diz o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Sergio Freire.

Além da pistola, também foi apreendido com o suspeito 1 kg de cocaína.