Suspeito de liderar tráfico no oeste baiano é morto em confronto com a polícia

Um homem suspeito de liderar o tráfico de drogas na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste Baiano, foi morto em confronto com a Polícia Militar na manhã dessa terça-feira (20).

Segundo a PM, o suspeito comandava as atividades criminosas nos bairros Mimoso 1, 2, 3 e, inclusive, possuía ligação com um grupo criminoso que tem atuação em estados vizinhos.

Uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado chegou ao indivíduo logo depois de receber uma denúncia com informações sobre o paradeiro do indivíduo que se encontrava escondido no bairro Vila Brasil, em Barreiras, de onde enviava ordens para os comparsas deles em LEM.

Quando chegaram à Rua Penha, nas proximidades do canal, os policiais militares encontraram o homem e, ao dar voz de abordagem ao indivíduo, ele reagiu e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Durante o revide, o indivíduo foi alvejado e caiu no chão.

Com vida, o homem foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, mas depois não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação foram apreendidos ainda com ele uma pistola calibre 380 com duas munições intactas, um automóvel, R$ 240,00 em espécie, 41,55g de crack, 169,78g de cocaína, 13,62g de maconha e um aparelho de telefone celular.