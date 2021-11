Suspeito de matar comerciante durante assalto em São Caetano é preso

Um suspeito de participar do latrocínio que terminou com a morte do comerciante Luís Antônio Barbosa, 28 anos, em setembro do ano passado, foi preso na manhã desta quarta-feira (3), por policias da 4ª Delegacia (São Caetano).

O acusado foi encontrado pelos investigadores no bairro de Sussuarana, sendo encaminhado para a unidade policial. Ele vai passar por exames de lesões corporais e então seguirá à disposição da Justiça,

O suspeito já foi investigado também por envolvimento em um sequestro.

Crime

Luis Antônio, que era dono de um depósito de bebidas, foi morto por um trio durante um assalto. Os bandidos levaram celular e um dinheiro e depois atiraram contra o comerciante.

O irmão da vítima também foi atingido por um tiro, mas resistiu. O delegado Marcos Tebaldi, titular da 4ª DT, diz que a polícia continua em buscas para prender os outros suspeitos.