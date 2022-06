Suspeito de matar estudante universitário em Amargosa após briga é preso

O acusado de matar o estudante de matemática Heverton Jeovane Oliveira Deiró, em maio deste ano, no município de Amargosa, teve o mandado de prisão cumprido, na manhã desta terça-feira (21), após a deflagração da Operação Arrasta Pé, realizada por policiais da Delegacia Territorial daquele município.

A motivação do crime foi causada por uma briga. O jovem foi alvejado e não resistiu. Um amigo dele também foi atingido, encaminhado para o hospital e passa bem. “O acusado foi encontrado no bairro São Roque, cujo imóvel trata-se de uma verdadeira fortaleza com circuito de câmeras internas”, explicou o titular da DT/Amargosa, delegado Marcos Diógenes Maia.

A Operação Arrasta Pé contou com cerca de 30 policiais das Delegacias Territoriais de Amargosa, Laje, Mutuípe e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/SAJ). No cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão de outro homem envolvido com o tráfico de drogas, os policiais encontraram na residência quatro tabletes de cocaína e seis munições calibre 38, porém, na ação, o envolvido conseguiu fugir.

O preso foi levado para a sede da DT, onde foi submetido a exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica e posteriormente encaminhado para a carceragem, ficando à disposição do Poder Judiciário.