Suspeito de matar homem em bar na Paraíba é preso em Ilhéus

O suspeito por um homicídio ocorrido em 2015 na Paraíba foi preso nesta segunda-feira (21) em Ilhéus, no sul da Bahia. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime.

Erinaldo da Silva Moreno foi morto em um bar na zona rural de Patos em dezembro de 2015. O suspeito preso hoje, que não teve nome divulgado, era desafeto de Erinaldo. Antes do crime, eles já teriam discutido por conta da ex-mulher da vítima, que teria ido ao par com o acusado.

Na época do crime, o delegado Diego Beltrão disse que houve uma confusão quando a ex de Erinaldo voltou. Ele teria partido para cima dela. “Em razão de uma agressão da vítima contra uma das meninas, e posteriormente contra a motocicleta que estava em posse do acusado e da mulher em questão, este primeiro resolveu tomar as dores e tirou a vida de Erinaldo. foi uma confusão que começou com agressão física e culminou com disparos de arma de fogo”, afirmou à Rádio Espinharas.



Depois de matar Erinaldo a tiros, o homem fugiu. Agora, ele deve ser reencaminhado à Paraíba para responder pelo crime na Justiça.