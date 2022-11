Suspeito de matar jogador da Juazeirense após eleições é preso 

O suspeito de atirar e matar o jogador de futebol Felipe Rocha de Sá Nunes, 19 anos, que defendia a equipe sub-20 da Juazeirense, foi preso nesta sexta-feira (4) em Juazeiro, no norte da Bahia. O homem, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e alegou legítima defesa. Felipinho, como era conhecido, estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições quando foi baleado. O atleta não resistiu aos disparos e morreu na madrugada de segunda-feira (31).

O suspeito teve o mandado de prisão preventiva cumprido por equipes da Delegacia de Homicídios (DH), com o apoio do Serviço de Investigação (SI) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

"Apuramos que Felipe estava acompanhado de um amigo, quando houve a discussão. O autor sacou a arma e efetuou um disparo contra a vítima", explicou o titular da unidade especializada, delegado Thiago Chaves de Oliveira.

Ainda de acordo com o delegado, durante o interrogatório o investigado confessou o crime e justificou como legítima defesa.

“Ele alegou que a vítima teria tentado agredi-lo com uma garrafa e disse que portava arma de fogo por já ter sido ameaçado por traficantes da região”, pontuou o delegado, acrescentando que as informações estão sendo apuradas.

Há um outro envolvido no crime que já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Com o cumprimento da ordem judicial, o homem passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

O crime

O jogador de futebol Felipinho foi morto a tiros na madrugada de 31 de outubro. Felipe Rocha de Sá Nunes, 19 anos, estava comemorando o resultado do segundo turno das eleições, em Juazeiro, quando foi baleado.

Felipinho foi levado para o Hospital de Traumas na cidade de Petrolina, em Pernambuco, mas não resistiu.

A Juazeirense lamentou a morte do atleta nas redes sociais. "Jovem, promissor, cheios de sonhos. Nos despedimos de Felipinho, craque de bola que fazia parte da equipe Sub-20 do Cancão de Fogo. Que Deus dê o descanso eterno e o conforto aos amigos e familiares do jovem atleta", postou a Juazeirense no Instagram oficial do clube