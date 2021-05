Suspeito de matar médico é amigo que registrou queixa de desaparecimento

O homem preso por suspeita de matar o médico Andrade Lopes Santana, que estava desaparecido desde o dia 24 de maio e teve seu corpo encontrado nesta sexta (28), era um amigo da vítima. Mais do que isso, o suspeito foi o responsável por registrar o desaparecimento do médico na 2ª Delegacia de Feira de Santana. O corpo de Andrade foi encontrado momentos antes da prisão, no Rio Jacuípe, no município de São Gonçalo dos Campos, com uma marca de tiro na nuca.

A prisão, que ocorreu na casa do suspeito, no bairro da Santa Mônica, foi realizada por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira) e pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana.

Delegado responsável por conduzir as investigações do caso, Roberto Leal afirmou em entrevista ao CORREIO que o homem se tornou o principal suspeito do crime por cair em uma série de contradições durante o depoimento.

Uma das contradições do suspeito foi de que Andrade tinha comentado que sairia para comprar uma moto aquática para os dois passearem no Rio Jacuípe. De acordo com o delegado, essa hipótese já foi descartada.

O suspeito também é médico e era tão próximo à vítima que recebeu os familiares dele. Andrade não tinha parentes na Bahia, toda a sua família mora no estado do Acre, no Norte do país.

Desde a última quinta-feira, a mãe de Andrade e outras seis pessoas estão em Feira de Santana. A família veio do Acre para acompanhar as investigações do caso. O CORREIO não conseguiu contato com a família até o fechamento da reportagem.

Andrade morava no município de Araci e trabalhava em cidades da região, como Tucano, Caldas do Jorro e São Domingos. As investigações apontaram que ele foi a Feira de Santana para resolver alguma pendência no Exército. Chegou à cidade na segunda-feira (24) e desapareceu.

Após denúncias, o corpo do médico foi encontrado por pescadores no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, perto de Feira de Santana.

O suspeito não teve a identidade divulgada e foi preso instantes após a localização e identificação do corpo por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. Ele estava no bairro da Santa Mônica, área nobre da cidade.