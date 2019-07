Suspeito de matar namorada a facadas em Mata de São João é preso

O suspeito de matar a namorada a facadas em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso nesta segunda-feira (22), se apresentando à Polícia Civil na capital. Alessandro Souza dos SAntos, 26 anos, confessou o crime. Não há detalhes sobre o que ele disse no depoimento.

Daiane Oliveira Mota, 22, foi morta no último dia 12, dentro da casa de Alessandro, no distrito de Amado Bahia. O casal namorava há cerca de cinco anos, mas Daiane já estava insatisfeita com o relacionamento. Ela chegou a terminar no final do ano passado, mas Alessandro insistiu e eles acabaram reatando o namoro.

No dia do crime, Daiane chegou em casa do trabalho e Alessandro foi buscá-la. Juntos, voltaram para a casa dele, quando o suspeito a atacou. Daiane levou duas facadas no pescoço e morreu ainda no local. O corpo foi sepultado no dia seguinte. Alessandro fugiu logo após o crime.