Suspeito de matar sobrinho de vereador em Mata de São João é preso

Um suspeito de matar Alan Cleiton Souza Almeida, 22 anos, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso pela Polícia Civil da cidade na terça-feira (5), no bairro Monte Líbano. Alan, que era sobrinho do vereador Professor Adelino (PT), foi assassinado no dia 29 de maio.

O acusado, que não teve nome divulgado, tem 38 anos. Segundo a polícia, o crime esta ligado à rivalidade entre grupos criminosos que atuam em dois bairros da cidade.

“Apuramos que a vítima estava numa casa de eventos onde as pessoas que participavam da festa eram moradoras do Entroncamento, com atuação de um grupo rival ao do bairro da Estação, onde a vítima morava”, explicou o delegado Euvaldo Costa, que comandou a investigação.

O suspeito estava em liberdade provisória há três meses, enquanto aguardava julgamento por outro homicídio, que aconteceu em 2018. Um segundo envolvido no caso foi identificado e já está sendo procurado.

Alan trabalhava como entregador de água em um depósito de bebidas. Ele foi morto na madrugada de um domingo (29), pouco depois de sair da festa no espaço de eventos na Rua Andrade Teixeira. Segundo informações divulgadas à época, ele tentou fugir voltando para a área da festa, depois de ser abordado por dois homens, mas foi alcançado e morto com tiros na cabeça e nas costas.

No final de maio, o vereador Adelino chegou a criticar o trabalho da Polícia Civil durante uma sessão na Câmara da cidade. "As coisas acontecem aqui na cidade e a Polícia Civil não investiga. Até agora ninguém procurou minha família, minha irmã, para esclarecer em relação ao ocorrido", disse ele, segundo o site Mais Região.