Suspeito de participar de assalto a mercado em Catu é preso

Um suspeito de participar de um assalto a um mercado de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso na segunda-feira (5), horas depois do crime, pela Polícia Civil. O armamento dos bandidos, drogas e produtos do roubo foram apreendidos na ação policial.

Logo depois do crime, equipes do Serviço de Investigação do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) conseguiram achar uma residência no bairro Santa Rita que era usada como ponto de tráfico pelo grupo envolvido no crime.

No local, foram apreendidos duas metralhadoras calibres 9mm, duas pistolas calibres 380 e ponto 40, dois revólveres calibres 38; cerca 600 munições calibres ponto 40 e 9mm, uma espingarda de ar comprimido, 16 tabletes de maconha, nove porções de cocaína, pedras de crack, seis balanças de precisão, rádio comunicadores, sete cadernos com anotações de vendas do tráfico, além de 18 aparelhos celulares roubados no supermercado, uma mochila, um casaco e um capacete, esses últimos usados no assalto.

O suspeito de participar do assalto foi achado na casa. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e roubo e está à disposição da Justiça;

“Além de solucionar de forma rápida o roubo ao estabelecimento, este resultado subsidiará outras investigações, naquela região”, avaliou o diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas destacou os reflexos da ação.