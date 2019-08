Suspeito de participar de facção criminosa é preso no Lobato

Suspeito de participar de facção criminosa e executar pessoas no Subúrbio Ferroviário, Alisson Gonçalves da Silva, 19 anos, foi preso na tarde de sábado (10), na região do Lobato, em Salvador.

(Foto: PM/Divulgação)

Segundo a PM, ele fazia parte de uma quadrilha responsável por execuções no local e foi capturado por guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) através da Operação Cavalo de Troia. Segundo a polícia, Alisson foi alcançado próximo da linha do trem, perto do acesso para os Voluntários da Pátria.

Com ele, os PMs apreenderam 26 pinos com cocaína

(Foto: PM/Divulgação)

Apresentado e autuado na Central de Flagrantes, o suspeito participava de uma facção criminosa e, ainda segundo a PM, seria comparsa de Gleidson Silva Leite, o Sabiá, preso no dia 30 de julho, e de Diego dos Santos Pereira, o Ovo, capturado no dia 6 de agosto, ambos em 2019. O trio é suspeito de participar de execuções de rivais do tráfico e de usuários que tinham dívidas de drogas.

"Continuaremos buscando outros integrantes desta quadrilha. A população pode ajudar denunciando através dos telefones 190 e 3235-0000", disse o comandante da 14ª CIPM, major Ribeiro Paz.