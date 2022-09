Suspeito de participar de fraude contra empresa de pedágio é preso com arma

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1º), no Rio Sena, durante uma operação da Polícia Civil para combater um esquema milionário de fraudes contra uma empresa de pagamento automático de pedágio, estacionamento e cartões de combustível. Ele estava com uma arma de fogo, segundo a polícia. O suspeito nõa teve nome divulgado.

O preso é investigado como envolvido nos golpes, mas foi preso em flagrante por estar ilegalmente com uma pistola calibre 9mm, registrada em nome de terceiros. Com ele também estavam documentos que podem comprovar seu envolvimento no esquema. A operação Nonstop acontece em Salvador e Feira de Santana, conduzida por equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Salvador e outros três em Feira. O diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas, afirmou que a operação teve sucesso.

"Foi apreendida grande quantidade de material: máquinas de cartão de crédito, tags da empresa, documentos de identidade de várias pessoas, celulares e computadores, além da prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo", disse. "A empresa identificou que estava acontecendo esse golpe em grande escala. Foram centenas de pessoas que tiveram os seus cartões de crédito usados indevidamente. Essas vítimas podem procurar a DreofCiber, serão ouvidas, e esses depoimentos serão mais elementos para os inquéritos em andamento", acrescentou.

A Polícia Civil diz que o esquema até agora gerou prejuízo de cerca de R$ 200 mil.

O preso foi levado para uma unidade policial de Salvador e está à disposição da Justiça.