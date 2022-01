Suspeito de participar de morte de adolescente após 'tribunal do crime' é preso

Um quarto suspeito de participar da morte de um adolescente de 15 anos na zona rural de Cruz das Almas foi preso na quarta-feira (12), pela Polícia Civil, em um conjunto habitacional no bairro da Pumba. O adolescente foi executado em abril de 2020 por ordem de um "tribunal do crime".

Além dos quatro presos por envolvimento no caso, um outro suspeito foi morto pela Polícia Militar em troca de tiros. Ainda há três foragidos.

O adolescente foi morto com golpes de arma de branca e tiros depois de passar pelo "tribunal do crime" por roubar moradores na área de atuação do grupo criminoso.

“O crime ocorreu na zona rural da cidade. O menor foi levado para uma emboscada e no local sofreu golpes de arma branca, dois tiros e ainda teve parte de seu corpo queimado. A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais, desta forma conseguimos identificar todos os envolvidos”, diz o delegado Cristóvão Éder, titular da delegacia de Cruz das Almas, que investiga o caso.

O suspeito preso ontem foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e passou por exames de corpo de delito. Ele ficará preso à disposição da Justiça.