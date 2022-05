Suspeito de participar de morte de tenente da Rondesp é morto pela PM

Dois suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (24), no bairro da Mata Escura. Um deles, identificado pelo apelido de "Cangaço", é apontado pela PM como suspeito de envolvimento na morte do tenente Mateus Grec Carvalho Marinho Queiroz, no ano passado.

Segundo a PM, uma equipe da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fazia rondas na Rua Maria Hilda quando recebeu uma denúncia de que quatro homens armados estavam andando na região.

Ao chegar no local indicado, o grupo recebeu os policiais a tiros, segundo a PM. Eles pularam os muros de algumas residências e conseguiram entrar em um matagal para fugir. Depois, as equipes encontraram um dos suspeitos caído ao chão, ferido. Com ele, foram apreendidas uma arma de fogo e uma quantidade de drogas pronta para ser vendida. Ele foi socorrido ao Hospital Eládio Lassere.

As equipes receberam informações de que havia outro ferido a tiros da mesma situação caído no chão de uma casa. Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito ferido, que também foi socorrido para o hospital. Os dois acabaram morrendo.

O major Luciano Jorge, comandante da 48ª CIPM, afirmou que a polícia tinha informações de inteligência de que Cangaço continuava na região. "Era questão de tempo da gente poder efetuar a prisão dele. Infelizmente, ele opôs resistência à intervenção policial. Foi atingido, socorrido, mas evoluiu a óbito no hospital", afirmou ele, em entrevista à TV Bahia. "Cangaço era um indivíduo que estava envolvido na morte do tenente Grec, em Cosme de Farias, e a gente tinha informação que ele tinha uma das bases na Mata Escura", acrescentou.

Na ocorrência, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, nove envelopes e 55 pinos de cocaína e cinco papelotes de maconha. O fato foi registrado na Corregedoria da PM.