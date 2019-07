Suspeito de roubar 13 toneladas de sementes de cacau é morto pela PM em Ilhéus

Cerca de 13 toneladas de sementes de cacau, avaliadas em R$ 140 mil, foram recuperadas nesta terça-feira (23) pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira na zona rural de Ilhéus. O material tinha sido roubado no sábado (20) na cidade de Gandu por um trio de criminosos. Um dos suspeitos foi morto hoje na ação policial.

De acordo com nota da polícia, os PMs patrulhavam a localidade de Rio do Baço, em Ilhéus, quando avistaram três homens armados. Houve tentativa de abordagem e troca de tiros. Dois dos suspeitos conseguiram fugir pela mata fechada. Já o terceiro, identificado como Danilo de Souza Aquino, foi baleado. Socorrido ao Hospital Regional Costa do Cacau, ele morreu. A polícia acredita que o trio de hoje é o mesmo que roubou a carga.

Foram apreendidos no local 227 sacos com as sementes, um revólver calibre 38, uma espingarda, munições e um carro Classic.