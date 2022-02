Suspeito de roubar agência em prédio de prefeitura é morto pela polícia em Conquista

Um suspeito de ter participado de um assalto à agência da cooperativa financeira Sicoob, na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Vitória da Conquista, foi morto em confronto com a Polícia Militar, na quinta-feira (3). Um segundo homem, que teria sido contratado pelo mandante para dar fuga aos executores, foi preso no mesmo dia. O segundo executor está foragido, assim como o mandante.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito preso tinha o carro cadastrado em um aplicativo, e atuava como motorista. Ele foi preso em flagrante por roubo com aumento de pena. O mandante do delito e o outro assaltante também já foram identificados, e terão a prisão preventiva pedida.

"O mandante é chefe do tráfico de drogas em um bairro de Vitória da Conquista. Ele contratou o motorista de aplicativo informando que pagaria R$ 500 pra ele e lhe deu como recompensa também o celular de um funcionário, que havia sido subtraído no assalto", declarou o delegado Ney Brito, titular da DRFR de Conquista. Além do aparelho, foi roubada também a quantia de R$ 3 mil.



O suspeito morto foi baleado em uma troca de tiros com a PM, segundo o órgão. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral Esaú Matos, na Avenida Macaúbas, mas não resistiu aos ferimentos. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo a veículos.

Assalto

O crime ocorreu na tarde de terça-feira (1). Na ocasião, dois homens armados entraram no prédio da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Vitória da Conquista como se fossem clientes. Em seguida, anunciaram o roubo e levaram dinheiro da agência, além do telefone celular de um funcionário.

Este foi o segundo assalto na secretaria em menos de dois meses. Em dezembro, situação semelhante ocorreu, quando uma dupla entrou armada, anunciou o roubo e levou dinheiro da instituição. Na ocasião, ninguém ficou ferido.