Suspeito de roubar bancos é preso com metralhadoras em Salvador

Suspeito de integrar uma quadrilha de roubo a bancos, Acácio Segundo de Lima foi preso na noite de terça-feira (11) durante operação integrada da Secretaria da Segurança Pública e Polícia Federal em Salvador.

A SSP-BA informou que Acácio integrava uma quadrilha de roubo a bancos que vinha sendo monitorada pela secretaria e pela PF.

"O grupo vinha sendo monitorado pela SSP e PF que descobriram um possível transporte de armas até um casa utilizada como esconderijo. De imediato equipes da Operação Apolo e Rondesp BTS foram acionadas e localizaram o veículo modelo Strada, placa OZP-9041, na BA-528 (Estrada do Derba)", afirmou a SSP-BA.

Foto: Divulgação

O carro foi seguido e interceptado no bairro do Trobogy, próximo da Avenida Paralela. No veículo foi preso em flagrante Acácio e encontrados uma pistola calibre 380, três carregadores e munições. Durante depoimento preliminar, o criminoso comentou sobre um imóvel, no bairro Jardim das Margaridas, usado pela quadrilha.

Após o depoimento do preso, os policiais localizaram no imóvel dois fuzis calibre 7,62, duas metralhadoras calibre 9mm, três pistolas calibres 9mm e 380, um rifle calibre 38, um revólver calibre 38, carregadores, munições, camisas da Polícia Civil e uma sirene.